Аналитики предсказывают рекордно низкий рост индексов в 2020-м году

Год подходит к концу, и американские индексы акций, такие как S&P 500 и Dow Jones, находятся на своих исторических максимумах. Однако опрос Bloomberg, проведенный среди аналитиков, показал, что медианный прогноз на следующий год лишь на 4 процента выше текущих уровней. Что это может значить?

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Вообще, я бы не сильно полагался на прогнозы всего сообщества, хотя бы потому, что они могут меняться со временем, в зависимости от происходящих событий. Допустим, до соглашения по пошлинам с Китаем ожидания были пессимистичными, а уже после соглашения могут стать значительно более оптимистичными. Впрочем, Bloomberg собирается обновить прогноз в конце декабря и в начале января - так что можно будет еще целых два раза проследить за изменениями настроений толпы, причем весьма профессиональной ее части.