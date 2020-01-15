Эльконд Либман: Путин навсегда

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман Фото: Лийз Трейманн

Несмотря на то, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства едва президент Владимир Путин поделился со страной и миром своими планами конституционной реформы, а соратники по власти в государстве, СМИ и культуре, не вдаваясь в детали, взяли под козырёк, не только последствия, но и параметры затеянного не вполне ясны, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

То есть, в связи с чем затеянное затеяно, вполне очевидно – оно осияно сакральной датой «2024» и пронизано идеей, уйдя остаться. Увековечивание Путина у кормила власти хитро обставлено продвижением модели более сильной и обладающей большими полномочиями Госдумы.