Без пяти минут брекзит: самое интересное впереди

31 января 2020 года Британия формально выходит из состава Евросоюза. В ближайшие месяцы британское правительство намерено подписать торговое соглашение с ЕС. При этом Соединённое Королевство останется частью единого европейского экономического и таможенного пространства по меньшей мере до конца нынешнего года.

Дата 31 января – чисто техническая. С равным успехом страна могла формально выйти из Евросоюза и 29 марта, и 12 апреля, и 31 октября прошлого года – все это даты предыдущих отсрочек, предоставленных Британии руководством ЕС.