Россия - знакомые черты

В общих представлениях сегодняшней путинской власти проглядывают знакомые черты эпохи Николая I и Ивана Грозного.

Давид Всевиов, историк Фото: Марко Мумм/Meediafoto

Много лет назад, когда мы с моим соавтором работали над книгой по истории России, нас задержало одно препятствие – поиск названия. В конце концов, мы остановились на подходящем, как нам показалось, варианте, если учитывать эстонский взгляд: «Россия – близкая и далёкая» (к настоящему времени вышло три тома, охватывающие время от Рюрика до первого Романова).