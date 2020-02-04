Русских снова обвиняют во вмешательстве в выборы в США

Эпический провал Демократической партии вызвал не только смех сторонников Республиканской, но и различного рода интересные теории, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.

Сегодня – день большого эпичного провала Национального демократического комитета (DNC), отвечающего за организацию праймериз Демократической партии. Epic Fail, как когда-то любили говорить молодые люди. DNC не сумел подсчитать голоса, которые были отданы на кокусе в штате Айова («кокусом» называется собрание сторонников партии, на котором происходит голосование). Причина – плохо сработавшее приложение, с помощью которого голоса официально отсылались Демпартию. Из-за данной накладки было решено отложить подведение итогов на более позднее время.