Фуад Расулов: ему 18 раз отказывали в визе, но он всё равно создал многомиллиардную компанию

Фото: Кена Бетанчур, Scanpix

Теперь Zoom Video Communications "стрижёт купоны" на коронавирусе.

Акции компании Zoom Video Communications прибавляют с начала года уже более 50%. Это не сравнится с безудержным ростом акций Tesla (+120%), но если учесть, что Zoom Video Communications имеет самый высокий показатель соотношения цены акции к ее чистой прибыли (P/E равен 4500), то даже 50% кажутся заоблачными. Причина - коронавирус. Во избежание прямых контактов tet-a-tet, становятся актуальны встречи и совещания по видеосвязи.

Перепробовав массу платформ для видеоконференций и вебинаров, я сразу понял, что Zoom Video Communications - то, что мне надо. Проведенный на Zoom вебинар был настолько эффектным, что, отменив подписки на остальные платформы и запросив скидку у вежливой девушки из отдела продаж, сразу заключил контракт на год. Об акциях тогда даже не думал.

Тем не менее, купив ради спекулятивной опционной стратегии акции по цене 75 долларов, я не стал их продавать. Буквально через пару недель обнаружил, что котировки достигли почти 85 долларов и решил сразу же зафиксировать прибыль (размер позиции был слишком большим для портфеля). Изучив причины роста акций, я понял, что дело вовсе не в отчетности. Меня посетила мысль, что разразившаяся пандемия может сделать частые деловые встречи и командировки опасными, и спрос на Zoom Video Communications может резко вырасти. Но желание зафиксировать прибыль (та самая синица в руках, а не журавль в небе) сделало свое дело. Сделка была закрыта с огромным удовлетворением.

Не могу сказать, что сейчас я смотрю на происходящее абсолютно спокойно. Я вовремя приобрел акции (даже захеджировал, прикупив пут-опцион), причины были ясны и понятны, в дальнейший рост верил, но додержать хотя бы до 100 долларов не смог (сейчас акции стоят 104 доллара за штуку). “Такой высокий P/E совсем не вселяет оптимизма”, - успокаиваю себя я.

Zoom Video Communications вышел на биржу меньше, чем год назад. Он завоевал сердца пользователей сервиса (продуктом пользуется 60% компаний из списка Fortune 500) и сердца инвесторов. IPO состоялось по цене 36 долларов, и уже в первый день торгов котировки взлетели на 63 процента. С момента IPO они почти утроились. Капитализация компании сегодня составляет 30 миллиардов долларов.

Через 2 недели компания отчитается за прошедший квартал, и будет ясно, насколько компания была хороша до появления нового драйвера роста (вируса). Кстати, не менее интересной является история основателя компании Эрика Юаня (китайца по происхождению). Один только факт из его биографии о многом говорит: ему 18 раз отказывали в визе в США и только на 19-ый он добился своего. Вот это упорство!