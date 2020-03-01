Грегор Раудвере: из-за энергетической политики страдает свободная конкуренция

Смена курса энергетической политики в направлении возобновляемой энергии ведёт к тому, что во имя высокой цели кладут на лопатки свободный рынок и конкуренцию.

Грегор Раудвере, член совета Raisner AS, член правления Adepte Energy OÜ Фото: Рауль Меэ

Одна из главных целей «Программы развития энергетического хозяйства Эстонии 2030» гласит так: обеспечить функционирование свободного, не субсидируемого, открытого энергетического рынка. Увы, реальность свидетельствует о том, что государст­во, реализуя энергетическую политику и ставя основной акцент на возобновляемой энергии, делает это, в сущности, через концерн Eesti Energia. Речь сейчас не о переходе Eesti Energia со сланцевой на возобновляемую энергию, что неизбежно. Суть проблемы в том, что вместо формирования среды, содействующей открытому предпринимательству и свободному рынку, предпринимаются усилия создать, не выбирая средств, преференции для Eesti Energia. Именно такой подход испытывают на себе конкурирующие предприятия, как продавцы, так и производители, буквально на любом уровне.