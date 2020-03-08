Лийза Пакоста: не выгоняйте девочек с уроков IT

Лийза Пакоста Фото: Частный архив

Уполномоченный по равным возможностям Лийза Пакоста считает, что школы совершают большую ошибку, заставляя девочек вязать и готовить вместо того, чтобы обучать их технологиям.

Как уполномоченный по равным возможностям, я получаю от родителей и учеников тревожные сигналы: у мальчиков и девочек в школах неравные возможности по обучению технологиям. Такое положение дел никак не кажется справедливым.