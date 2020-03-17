Тыну Мертсина: глобализация и уроки нынешнего кризиса

Влияние на экономику происходит не только из-за перебоев с поставками, но и из-за снижения спроса, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Эйко Кийк

Нарушение мировых цепочек поставок, вызванное распространением коронавируса, оказывает серьёзное влияние на обрабатывающую промышленность во многих странах. В то же время экономический эффект от распространения коронавируса более широк – ещё больше пострадали отели, транспорт, туристические и другие услуги. Короче говоря, влияние на экономику происходит не только из-за перебоев с поставками, но и из-за снижения спроса, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.