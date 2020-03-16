Осиновский: кризис – это новые возможности. Я сейчас постоянно покупаю

Ярослав Тавгень • 16 марта 2020Поделиться:НовостиТолько для подписчиковКоронавирусОсиновский: кризис – это новые возможности. Я сейчас постоянно покупаюФото: Андрас КраллаОформите подписку на «Деловые ведомости»Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!Частное лицоПредприятиеСогласен с условиямиПлатёж картойПлатёж через телефонОплатитьЧтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:КоронавирусSKINEST GRUPP ASБиржаИнвестированиеПоделиться:Статьи по теме20. март 2020Инвестор Тоомас: сделал ревизию моего медвежьего портфеля17. март 2020Экспедитор: российский рынок сейчас даёт новые возможности18. март 2020Берман: сокращения объемов не планируем16. март 2020Важная для эстонской экономики Швеция делает сильные шаги по борьбе с кризисом