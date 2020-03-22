Юри Рейнвере: так разрушается общество

Один знаменитый музыкант как-то сказал своему другу: «Если проводить с кем-то время после работы, то я предпочёл бы банкира, а не музыканта. Потому что с банкиром я смогу поговорить и о музыке, а с музыкантом – только о деньгах».

Юри Рейнвере, композитор, эссеист

Мой опыт свидетельст­вует: сколько ни критикуй коммерциализацию культуры и сколько ни говори о царящем меркантилизме и верховенстве экономики, подлинный зажигающий интерес к культуре проявляют, скорее, деловые люди. Художники же жалуются на нехватку денег.