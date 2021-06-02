Передовая ДВ • 2 июня 2021 в 9:45
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Передовая ДВ: экономить нельзя инвестировать
Экономия - дело полезное, особенно для тех, у кого не очень получается зарабатывать. С другой стороны, если не тратиться на инвестиции, то так и будешь обречён всю жизнь экономить, так как без инвестиций не создать дополнительных источников дохода. Получается, где бы в предложении «экономить нельзя инвестировать» ни поставь запятую - всё будет не то. Тем не менее, реформисты и их оппоненты начали спор: где же поставить знак препинания?
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