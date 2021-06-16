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Эльконд Либман: все для победы!

Председатель EKRE Мартин Хельме Фото: Лийз Трейманн

Оппозиция стремится набирать предвыборные очки, продолжая разить правящую коалицию в наиболее уязвимые места, пишет политический обозреватель Эльконд Либман.

Ярким примером болезненных укусов стала обструкция, устроенная национал-консерваторами из EKRE при обсуждении проекта закона о единой базе биометрических личных данных (т.н. ABIS).