Эльконд Либман • 16 июня 2021 в 12:45
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Эльконд Либман: все для победы!
Оппозиция стремится набирать предвыборные очки, продолжая разить правящую коалицию в наиболее уязвимые места, пишет политический обозреватель Эльконд Либман.
Ярким примером болезненных укусов стала обструкция, устроенная национал-консерваторами из EKRE при обсуждении проекта закона о единой базе биометрических личных данных (т.н. ABIS).
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