Передовая ДВ • 16 июня 2021 в 9:40
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Передовая ДВ: проблему счетов в два счёта не решить
В этом номере ДВ пишут об “извечной” проблеме закрытия банковских счетов компаний. Обсуждается эта тема уже минимум пять лет (на страницах ДВ о ней писали ещё в сентябре 2016 года), но никаких решений долгое время не принималось.
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