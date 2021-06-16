Передовая ДВ: проблему счетов в два счёта не решить

Фото: Анти Веэрмаа

В этом номере ДВ пишут об “извечной” проблеме закрытия банковских счетов компаний. Обсуждается эта тема уже минимум пять лет (на страницах ДВ о ней писали ещё в сентябре 2016 года), но никаких решений долгое время не принималось.