Эльконд Либман: все на исходных рубежах

Свежепереизбранный лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер и глава EKRE Мартин Хельме.

Последние из основных политических партий определились с предвыборными программами и лидерами, которые поведут их в баталии за электорат. Все выдвинулись на исходные рубежи наступления.

Кто будет главнокомандующим центристов, стало ясно, когда Юри Ратас отказался от намерения бороться за Кадриорг. Центристская партия обнародовала предвыборные тезисы типа «за все хорошее, против всего плохого» (в этом они, правда, вовсе не оригинальны!) и провозгласила слоган, который в переводе на русский звучит как «Верный ход!»