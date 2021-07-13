Эльконд Либман • 13 июля 2021 в 13:47
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Политика

Россия: на западном фронте беспокойно

Президент России Владимир Путин.  Фото: Alexei Nikolsky

Не самые лучшие новости чуть ли не ежедневно заносятся за кремлевские стены западными ветрами от ближней заграничной периферии до далекой географически, но близкой духовно Кубы, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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