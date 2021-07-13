Эльконд Либман • 13 июля 2021 в 13:47
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Россия: на западном фронте беспокойно
Не самые лучшие новости чуть ли не ежедневно заносятся за кремлевские стены западными ветрами от ближней заграничной периферии до далекой географически, но близкой духовно Кубы, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Молдова устремилась в Европу
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