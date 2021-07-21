Исследование: какие сложности ждут российских предпринимателей при выходе на эстонский рынок?

По оценке российских предпринимателей, самыми большими препятствиями к выходу на эстонский рынок являются сложности с открытием банковского счёта, трудности с привлечением капитала, пандемия и высокие зарплаты. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого магистранткой экономического факультета Тартуского Университета Людмилой Будниковой.

Людмила Будникова, финансовый консультант, автор магистерской работы и Марк Канчуков, лектор экономического факультета Тартуского университета, научный руководитель Людмилы Будниковой

Людмила Будникова, финансовый консультант, автор магистерской работы