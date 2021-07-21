Людмила Будникова, финансовый консультант и Марк Канчуков, лектор экономического факультета Тартуско • 21 июля 2021 в 10:00
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Исследование: какие сложности ждут российских предпринимателей при выходе на эстонский рынок?
По оценке российских предпринимателей, самыми большими препятствиями к выходу на эстонский рынок являются сложности с открытием банковского счёта, трудности с привлечением капитала, пандемия и высокие зарплаты. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого магистранткой экономического факультета Тартуского Университета Людмилой Будниковой.
Людмила Будникова, финансовый консультант, автор магистерской работы и Марк Канчуков, лектор экономического факультета Тартуского университета, научный руководитель Людмилы Будниковой
Людмила Будникова, финансовый консультант, автор магистерской работы
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