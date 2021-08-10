Передовая ДВ • 11 августа 2021 в 3:00
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Какого президента мы хотим?

30 августа в Эстонии должны состояться выборы президента, но парламентские партии до сих пор не смогли договориться о кандидате, который бы устраивал большинство из них.

Напомним, согласно Конституции, в Эстонии президента выбирает Рийгикогу из соискателей, представленных парламентскими партиями. Если ни один из них не набирает двух третей (то есть 68) голосов депутатов, голосование переходит во второй тур. Если и тогда ничего не решится, проходит третий тур, где участвуют кандидаты, получившие больше всего голосов в предыдущих двух раундах. Если и тут никто не получит необходимого большинства, процесс продолжается в коллегии выборщиков (туда входят депутаты парламента и представители местных самоуправлений). Но и здесь дело может не ограничиться одним раундом.

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