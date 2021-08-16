dv.ee • 16 августа 2021 в 14:07
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Äripäev: Эстония должна предоставить убежище людям, которые сотрудничали с нашей страной

Фото: Антти Веэрмаа

Афганистан снова под контролем боевиков движения "Талибан". Эстония должна предоставить убежище афганцам, которые сотрудничали с эстонскими организациями, пишет Äripäev в своей передовице.

Афганским переводчикам, учителям, врачам и другим местным жителям - всем, кто участвовал в проектах по оказанию гуманитарной помощи и работал с нашими военными в Афганистане - необходимо предоставить убежище в Эстонии, призывает издание. С приходом к власти талибов жизнь и здоровье этих людей под угрозой, однако, к сожалению, до сих пор не ясно, каким образом наша страна может помочь этим людям.

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