Äripäev: Эстония должна предоставить убежище людям, которые сотрудничали с нашей страной
Афганистан снова под контролем боевиков движения "Талибан". Эстония должна предоставить убежище афганцам, которые сотрудничали с эстонскими организациями, пишет Äripäev в своей передовице.
Афганским переводчикам, учителям, врачам и другим местным жителям - всем, кто участвовал в проектах по оказанию гуманитарной помощи и работал с нашими военными в Афганистане - необходимо предоставить убежище в Эстонии, призывает издание. С приходом к власти талибов жизнь и здоровье этих людей под угрозой, однако, к сожалению, до сих пор не ясно, каким образом наша страна может помочь этим людям.
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