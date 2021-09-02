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    Тармо Танилас: эйфория на финансовых рынках может закончиться плачевно

    Тармо Танилас.Фото: Raul Mee

    Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.

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