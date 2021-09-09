Старение населения: проблема, о которой не принято говорить

У проблемы старения населения много аспектов, и важнейшие из них – медицина и экономика. В Эстонии пора создавать «геронтологическую индустрию», где совместно будут действовать бизнес, государство и муниципалитеты.

Люди стали жить значительно больше благодаря современной медицине и фармакологии. Фото: Андрас Кралла

Десять лет назад люди старше 60 лет составляли 22% от общего числа жителей Эстонии. Сейчас - уже 27%. Число людей старше 85 лет с 2010 года увеличилось почти вдвое.