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    Передовая ДВ: неожиданно как снег зимой

    Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.

    Фото: bandura.ru
    Электричество подорожало по трём причинам: трёхкратный рост цен на газ, двукратное подорожание квот на выбросы углекислого газа и погода (мало гидроэлектроэнергии из Норвегии и ветра для ветряков).
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