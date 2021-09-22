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22 сентября 2021 в 12:49 Поделиться:









Каллас не поддержала идею государственного регулирования цен на электроэнергию

Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) выступила против идеи государственного регулирования тарифов на электроэнергию, сообщает rus.err.ee.

По словам Каи Калласа, страной с плановой экономикой, когда цены устанавливало государство, Эстония была при другом режиме, от которого ушла 30 лет назад.

"Я являюсь убежденным сторонником свободы и сторонником свободной рыночной экономики", - заявила Каллас, отвечая на вопрос председателя EKRE, вице-спикера Рийгикогу Мартина Хельме.

Отвечая на вопросы депутатов парламента, премьер-министр также сказала, что накануне правительство договорилось внести законодательную поправку, которая отменит ранее запланированное повышение акцизов. Она выразила надежду, что Рийгикогу ее поддержит.