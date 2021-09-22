  • Поделиться:

    Каллас не поддержала идею государственного регулирования цен на электроэнергию

    Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) выступила против идеи государственного регулирования тарифов на электроэнергию, сообщает rus.err.ee.

    Читайте также
    22 сентября 2021
    "На частный сектор вся надежда"
    По словам Каи Калласа, страной с плановой экономикой, когда цены устанавливало государство, Эстония была при другом режиме, от которого ушла 30 лет назад.
    "Я являюсь убежденным сторонником свободы и сторонником свободной рыночной экономики", - заявила Каллас, отвечая на вопрос председателя EKRE, вице-спикера Рийгикогу Мартина Хельме.
    Отвечая на вопросы депутатов парламента, премьер-министр также сказала, что накануне правительство договорилось внести законодательную поправку, которая отменит ранее запланированное повышение акцизов. Она выразила надежду, что Рийгикогу ее поддержит.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Глава Estravel: прошлый кризис – это детский сад по сравнению с нынешним
"Skype дал стране понимание: это возможно!"
"На частный сектор вся надежда"
Инвестор
Акции Wise выросли с начала июля на 41%
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Эпицентр
Все большие материалы
Конференции и обучение
Конференции и обучение