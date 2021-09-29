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    За кого проголосует Нарва?

    Глава нарвского избирательного союза «Список Катри Райк», бывший мэр Нарвы Катри Райк.Фото: Liis Treimann

    Главный вопрос муниципальных выборов в Нарве, как и в Таллинне, состоит в том, как выступят центристы, вернее, сохранят ли они ту полноту власти, которую имели в приграничном городе фактически, в отличие от столицы, где она и формально была и пока остается целиком в их руках, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Центристов в Нарве, да и по всему северо-востоку активно теснят национал-консерваторы из EKRE, чему способствуют как экономическая ситуация в регионе, вернее, ее перспективы, чем EKRE умело и демагогически пользуется, так и некоторые политические особенности и откровенные промахи политических оппонентов, настолько очевидные, что впору принимать их за подыгрывание.
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