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dv.ee

29 сентября 2021 в 12:51 Поделиться:









За кого проголосует Нарва?

Глава нарвского избирательного союза «Список Катри Райк», бывший мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Liis Treimann

Главный вопрос муниципальных выборов в Нарве, как и в Таллинне, состоит в том, как выступят центристы, вернее, сохранят ли они ту полноту власти, которую имели в приграничном городе фактически, в отличие от столицы, где она и формально была и пока остается целиком в их руках, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Центристов в Нарве, да и по всему северо-востоку активно теснят национал-консерваторы из EKRE, чему способствуют как экономическая ситуация в регионе, вернее, ее перспективы, чем EKRE умело и демагогически пользуется, так и некоторые политические особенности и откровенные промахи политических оппонентов, настолько очевидные, что впору принимать их за подыгрывание.