Андрус Тамм: создать рабочие места в Нарве помогут добрососедские отношения с Россией
Примером для Эстонии могла бы служить Финляндия, которая, будучи соседом России, выстраивает свои экономические отношения с ней, исходя из принципов прагматизма, считает Андрус Тамм, кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии.
Кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии Андрус Тамм.Фото: Частный архив
Самый большой потенциал и самая большая проблема Нарвы - это соседство с Россией. В Нарве есть большой индустриальный парк, который уже много лет стоит полупустым, потому что сюда просто не приходят инвесторы.
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