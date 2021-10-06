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Андрус Тамм

6 октября 2021 в 12:23 Поделиться:









Андрус Тамм: создать рабочие места в Нарве помогут добрососедские отношения с Россией

Примером для Эстонии могла бы служить Финляндия, которая, будучи соседом России, выстраивает свои экономические отношения с ней, исходя из принципов прагматизма, считает Андрус Тамм, кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии.

Кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии Андрус Тамм. Фото: Частный архив

Самый большой потенциал и самая большая проблема Нарвы - это соседство с Россией. В Нарве есть большой индустриальный парк, который уже много лет стоит полупустым, потому что сюда просто не приходят инвесторы.