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Вадим Орлов

6 октября 2021 в 6:23 Поделиться:









Вадим Орлов: как поднять в Нарве средний уровень зарплаты?

"Главный вопрос, который нужно решать в Нарве – как повысить среднюю зарплату? Как сделать наше население более богатым?" - считает кандидат в Нарвское городское собрание от избирательного союза «Список Катри Райк», руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов. По его словам, сегодня Нарве нужны новые предприятия, которые в состоянии платить людям конкурентоспособную зарплату.

Кандидат в Нарвское городское собрание от избирательного союза «Список Катри Райк», руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов. Фото: Частный архив

В Нарве низкая предпринимательская активность, гораздо ниже среднего по Эстонии. Но обусловлено это не недостатком бизнес-идей и не тем, что люди в Нарве не умеют или не хотят заниматься бизнесом. Главная причина в том, что в Нарве очень низкая платежеспособность населения.