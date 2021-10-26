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Эльконд Либман

26 октября 2021 в 6:20 Поделиться:









Центристы выбирают «младшего брата»

У центристов и социал-демократов, стоящих левее центра, действительно много точек соприкосновения как на государственном, таки на местном уровне. Фото: Liis Treimann

Центристы, набравшие больше всех очков на местных выборах в целом по стране, но утратившие абсолютную власть в Таллинне, предложили союз социал-демократам. Почему был сделан именно такой выбор, поясняет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Этот выбор кажется разумным, хотя у Центристской партии было несколько вариантов формирования коалиции. Наиболее логичным многим, в том числе и автору этих строк, представлялась коалиция с Партией реформ. Плюсы - вернее, один большой плюс - вне всякого сомнения в том, что в этом случае в столице воспроизводилась бы та же конфигурация власти, что и на Тоомпеа. Это, безусловно, удобно как для государственной, так и для столичной власти и наверняка способствовало бы общей властной стабильности.