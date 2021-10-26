Центристы выбирают «младшего брата»
У центристов и социал-демократов, стоящих левее центра, действительно много точек соприкосновения как на государственном, таки на местном уровне.Фото: Liis Treimann
Центристы, набравшие больше всех очков на местных выборах в целом по стране, но утратившие абсолютную власть в Таллинне, предложили союз социал-демократам. Почему был сделан именно такой выбор, поясняет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Этот выбор кажется разумным, хотя у Центристской партии было несколько вариантов формирования коалиции. Наиболее логичным многим, в том числе и автору этих строк, представлялась коалиция с Партией реформ. Плюсы - вернее, один большой плюс - вне всякого сомнения в том, что в этом случае в столице воспроизводилась бы та же конфигурация власти, что и на Тоомпеа. Это, безусловно, удобно как для государственной, так и для столичной власти и наверняка способствовало бы общей властной стабильности.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: