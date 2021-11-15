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Дмитрий Фефилов

15 ноября 2021 в 8:03 Поделиться:









IPO Hepsor: есть два больших «но»

Биржевой редактор "Деловых ведомостей" Дмитрий Фефилов Фото: Andres Haabu

Богатая на IPO осень на Балтийской бирже продолжается. В ноябре на Таллиннскую биржу выходит фирма по развитию недвижимости Hepsor, на акции которой можно подписаться до 19 ноября. Как всегда, главный вопрос для инвестора - брать или нет, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Я лично изначально не планировал участвовать в подписке на акции Hepsor. Рынок недвижимости предлагает немало других возможностей вложить свои деньги, и акции девелопера - не обязательно самый интересный вариант. Кроме того, к строительному сектору в целом я отношусь с долей скепсиса, тем более - в периоды бурного роста.