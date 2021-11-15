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    Трещины на фасаде коалиции

    Кая Каллас и Андрус Ансип на вечеринке в честь выборов в Европейский парламент в 2019 году.Фото: Andras Kralla

    Пока шли переговоры о формировании столичного правящего союза, на фасаде тоомпеаской коалиции отчетливо обозначились глубокие трещины, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Впрочем, трещины на фасаде начали появляться уже давно, поскольку, обозначив в свое время красные линии и решив вывести их за скобки переговоров, реформисты и центристы просто временно загнали противоречия под ковер. Но разногласия никуда не делись и стали вылезать наружу, а пандемия и местные выборы лишь подстегнули этот процесс.
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