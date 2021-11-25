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Эльконд Либман

25 ноября 2021 в 15:42 Поделиться:









Два принципиальных подхода

У Запада два подхода к общению с Александром Лукашенко. Фото: Nikolai Petrov, Scanpix

Возложив вину за ужас на белорусско-польской границе в равной мере на Беларусь и Польшу, международная правозащитная организация Human Rights Watch явно огорчила несгибаемых восточноевропейских ястребов, которых до этого уже огорчила фрау Меркель. Правы и те, и другие, и не потому, что одни – правозащитники, а другие – ястребы, а по той причине, что в картине происходящего очень много оттенков серого, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

«Место Лукашенко в Гаагском суде, а не у телефонной трубки в разговоре с Меркель», - заявил в интервью «Актуальной камере» председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. И ведь не скажешь, что он неправ в определении должной локации Александра Григорьевича.