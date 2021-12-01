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    Арно Силлат: слишком много хайпа вокруг Rivian, я знаю вариант получше

    Электрические пикапы Rivian на Таймс-сквер. Две недели назад Rivian провёл первичное размещение акций на бирже Nasdaq, и в первые два дня его рыночная капитализация увеличилась вдвое, достигнув 153 млрд долларов, хотя серийное производство автомобилей было начато лишь в сентябре этого года.Фото: Brendan McDermid / Reuters / Scanpix

    По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.

    Успехи стартапов уже не удивляют никого. Компании с крошечным, почти ничтожным стартовым капиталом находят себе нишу в деле изменения мира, привлекают под это большие инвестиции и взлетают как ракета. Небольшая часть из них так и остаётся летать, а остальные с грохотом падают вниз, потеряв весь рынок.
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