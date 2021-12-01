Арно Силлат: слишком много хайпа вокруг Rivian, я знаю вариант получше

Министерство культуры: госсектору необходимы сотрудники, чей родной язык не является эстонским
Чем более разнообразным будет государственный сектор, тем шире наши возможности формировать политику, отвечающую потребностям всех членов общества, считает вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман. С целью привлечения в государственный сектор большего числа специалистов с родным языком, отличным от эстонского, государство приглашает на практику студентов.
Чем более разнообразным будет государственный сектор, тем шире наши возможности формировать политику, отвечающую потребностям всех членов общества, считает вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман. С целью привлечения в государственный сектор большего числа специалистов с родным языком, отличным от эстонского, государство приглашает на практику студентов.