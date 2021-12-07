Äripäev: рост стоимости электричества можно компенсировать дивидендами Eesti Energia

Курьеры Selver о работе в пандемию: это был опустошающий опыт, нас не ценили

"Это был моральный террор", - говорит курьер, работавший в eSelver в разгар коронакризиса. Он считает, что начальство сознательно терзало его и его коллег. Однако по словам специалиста по трудовым взаимоотношениям, в случае с Selver нельзя говорить о притеснениях на работе, хоть работники и чувствовали себя неуютно.

"Это был моральный террор", - говорит курьер, работавший в eSelver в разгар коронакризиса. Он считает, что начальство сознательно терзало его и его коллег. Однако по словам специалиста по трудовым взаимоотношениям, в случае с Selver нельзя говорить о притеснениях на работе, хоть работники и чувствовали себя неуютно.