Передовая ДВ. 2021: новая реальность

Каким 2021 год оказался для экономики Эстонии? Редакция ДВ выделила шесть характерных черт, которые складываются в портрет этого года.
Фото: banduraru
1. Все растет. И экономика (что позитивно), и цены: на недвижимость, сырье, электричество (что пугает). Людям и компаниям придется внимательнее следить за тратами, государствам – пытаться держать все это под контролем.
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