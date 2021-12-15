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Передовая ДВ

31 декабря 2021 в 7:00 Поделиться:









Передовая ДВ. 2021: новая реальность

Каким 2021 год оказался для экономики Эстонии? Редакция ДВ выделила шесть характерных черт, которые складываются в портрет этого года.

Фото: banduraru

1. Все растет. И экономика (что позитивно), и цены: на недвижимость, сырье, электричество (что пугает). Людям и компаниям придется внимательнее следить за тратами, государствам – пытаться держать все это под контролем.