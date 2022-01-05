Андрес Сутть: моя цель - 25 «единорогов» к 2025 году

Не слишком ли изменения законодательства в сфере найма жилья благоволят наймодателю?
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.