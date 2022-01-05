Андрес Сутть: моя цель - 25 «единорогов» к 2025 году

«2021 год не принес восстановления»: пассажиропоток Tallink сократился еще на 20%

Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.

Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.