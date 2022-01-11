Рост цен на электроэнергию: норвежцы не собираются платить больше

Какая нынче самая горячая тема дебатов в Норвегии? Как пишет руководитель компании Export2Norway Аннели Андерсен, мысли норвежцев заняты сегодня отнюдь не коронавирусными ограничениями и прививками, а всем, что касается биржи электроэнергии и европейских электросетей.

Руководитель Export2Norway AS Аннели Андерсен. Фото: Частный архив

Норвежец понятия не имеет, почему это он порой должен платить за (зеленую) электроэнергию до 80 евроцентов за киловатт-час, в то время как она производится в Норвегии в среднем по цене 0,3-1,5 евроцента/кВтч.