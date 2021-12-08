Подсказка

Ярослав Тавгень

8 декабря 2021 в 16:04 Поделиться:









Стоит ли сейчас менять договор электроснабжения с биржевого на фиксированный?

Цена на электроэнергию бьет рекорды. Фото: Julia-Maria Linna

За последние полгода среднемесячная биржевая цена электричества выросла в полтора раза. биржевые цены на электричество выросли за последние месяцы в 2,5 раза. Рекорд был поставлен 8 декабря, когда с 8 до 9 часов утра по эстонскому времени электричество на бирже Nord Pool стоило 1000 евро за мегаватт-час. Для сравнения: ровно год назад , 8 декабря 2020 года, самый дорогой час стоил 79 евро за мегаватт-час.

ДВ разбираются, имеет ли смысл сейчас переходить на договор с фиксированным тарифом, если у вас биржевой пакет.

Как рост биржевых цен отражается на счёте, который домохозяйства получают каждый месяц?

Большинство договоров, заключаемые с поставщиком электричества, делятся на два вида: с фиксированным и биржевым тарифом.

При фиксированном пакете потребитель каждый месяц платит за электричество по одному и тому же тарифу (исчисляемому в евро на киловатт-час). Этот тариф фиксируется в контракте (который заключается на срок от полугода до трёх лет) и не меняется до конца его действия. Примерно 60% всех потребителей имеют такие договоры

60% Примерно столько потребителей имеют договор с фиксированным тарифом. Доля таких клиентов немного отличается в зависимости от поставщика электричества.

Тариф биржевого пакета зависит от биржевых цен. Если биржевая цена на электричество цена резко растёт (как это произошло осенью 2021 года) пользователи биржевых пакетов видят это в своём счёте за месяц. Те, у кого фиксированный пакет, не заметят разницы вплоть до конца контракта. Однако если сейчас этот договор закончится, им повысят тариф, т.к. биржевые цены выросли.

Как правило, в период низких цен на электричество (как это было весной этого года) пользователи биржевых пакетов платят меньше, чем пользователи фиксированных, а в период высоких цен - наоборот. Поскольку в 2021 году осенний рост биржевых цен на электричество был более резким, чем весеннее падение, пользоваться фиксированным пакетом было выгоднее. Но эти времена заканчиваются.

“За последние полгода пользователи фиксированных пакетов платили за электричество на 30% меньше его рыночной цены. Однако рост биржевых цен будет потихоньку настигать и их”, - говорит пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

Можно ли сэкономить на счетах за электричество, если поменять пакет с биржевого на фиксированный?

По мнению продавцов электроэнергии, сейчас этого делать нет смысла, т.к. биржевые цены на пике, а значит и фиксированные тарифы, предлагаемые клиентам, будут выше (на их формирование влияет прогноз компании по ценам на электричество в будущем, а он строится во многом исходя из текущих биржевых цен). Если же цены упадут, то смена пакета может стать выгодной.

“Тарифы по фиксированным пакетам на сегодняшний день практически равны биржевым, поэтому волшебной палочкой против роста цен они не являются”, - считает пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

“На фоне нынешних высоких цен фиксирование не поможет сократить расходы”, - вторит ему глава отдела розничных продаж Eesti Gaas (поставщик электроэнергии) Танель Тоомик. - “Но если клиент боится, что цены будут расти и дальше, тогда имеет смысл обезопасить себя, зафиксировав цены на нынешнем уровне”.

Если биржевые цены на электричество упадут, переход на фиксированный пакет может стать более выгодным. Когда поставщик электричества предлагает клиенту новую фиксированную цену, её размер он определяет исходя из своего прогноза того, какой будет цена электричества в будущем. Этот прогноз во многом зависит от текущего уровня биржевых цен.

“Прогнозы - дело неблагодарное, но мы предполагаем, что цены начнут падать лишь весной, когда потребление электричества упадёт из-за повышения температуры. Если биржевые цены упадут, снизится и тариф по фиксированным договорам. Так что если есть желание зафиксировать цены, это действительно разумно было бы делать весной”, - говорит Лутс.

“Когда ты фиксируешь цену, важно это делать в правильное время, т.е. тогда, когда цена низкая”, - говорит Тоомик. - “Обычно она самая низкая летом, но нужно учитывать, что поведение биржи в прошлом не гарантирует, что то же самое повторится будущем. “Ловить дно” на бирже очень трудно, особенно если не занимаешься постоянным отслеживанием цен. Я бы скорее советовал фиксировать цену тогда, когда она для клиента подъёмна и приемлема”.

Если есть желание зафиксировать цены, это действительно разумно было бы делать весной. Прийт Лутс пресс-секретарь Eesti Energia

“В предыдущие годы биржевые цены действительно были более низкими в весенне-летний период, нежели в зимний. Но это не означает, что так будет и в будущем”, - согласна глава отдела по связям с общественностью Viru Keemia Grupp (поставщик электроэнергии) Ирина Боенко. - “Фиксированные цены включают в себя среди прочего и годовой прогноз, поэтому нельзя утверждать, что, весной следующего года фиксированные цены будут ниже, чем сейчас”.

А можно ли сэкономить на счетах за электричество, перейдя с фиксированного пакета на биржевой?

Теоретически да, но только если клиент готов подстраивать своё потребление под самые дешёвые часы на бирже и взять риски биржевых колебаний на себя.

“С помощью приложения у нас можно отслеживать движение цен на бирже и планировать своё потребление на самые дешёвые часы. Если клиент не хочет постоянно следить за ценами, можно включить функцию уведомления и каждый вечер получать на свой e-mail те биржевые цены завтрашнего дня, которые превышают указанный клиентом порог”, - говорит руководитель портфеля энергетической торговли Alexela Кальви Ныу.

“Если клиент хочет извлечь выгоду из колебаний цен на бирже, готов отслеживать биржевые цены и соответствующим образом корректировать своё потребление, то ему подходит биржевой пакет”, - считает глава отдела по связям с общественностью Viru Keemia Grupp Ирина Боенко. Как правило, самые дешёвые часы на бирже - ночные.