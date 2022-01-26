Оливия Краних: новые требования – ад для законопослушных предпринимателей

Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.

Оливия Краних, присяжный адвокат Sorainen Фото: Kaupo Kikkas

Без лишнего шума в начале года вступил в силу изменённый Закон об авторском праве. Новые требования превратят жизнь многих законопослушных предпринимателей в ад.