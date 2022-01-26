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Передовая ДВ

26 января 2022 в 7:51 Поделиться:









Передовая ДВ: день простоять да ночь продержаться

Правительство приняло меры поддержки, направленные на компенсацию счетов за электроэнергию. Компенсации подлежит любой счёт по тарифу, превышающему 12 центов за киловатт-час. Мера будет действовать с января по март.

В отличие от вариантов, предлагавшихся ранее, мера выглядит очень даже разумной. 12 центов - не такая уж и низкая планка, и определённое повышение цен потребители на себе всё равно ощутят (и это правильно: рынок есть рынок, и поддержка государства нужна, чтобы люди не разорились, а не для того, чтобы совсем избавить их от любого дискомфорта).