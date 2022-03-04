Экономист: в этом году цены будут расти быстрее, чем зарплаты

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: Andras Kralla

Рост заработной платы в четвёртом квартале прошлого года был быстрым, но неравномерным, и отставал от роста цен. Swedbank ожидает, что средняя чистая заработная плата в этом году вырастет на 6%, однако цены вырастут ещё больше. Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик говорит, что февральский рост цен был самым быстрым за последние 25 лет.

Рост средней брутто-зарплаты в четвёртом квартале был довольно быстрым. Заработная плата выросла во всех секторах. Однако цены в четвёртом квартале по сравнению с прошлым годом выросли больше, чем зарплата. В четвёртом квартале средняя чистая заработная плата выросла на 6 процентов, а средний уровень цен – на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. За два года средняя зарплата брутто выросла на одну десятую. Однако темпы роста заработной платы варьируются в широких пределах. В сфере ИТ и здравоохранения заработная плата за два года выросла на пятую часть, в то время как в сфере гостиничных услуг и питания она выросла всего на 3 процента.