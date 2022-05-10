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    Мертсина: значительный рост импорта был обусловлен быстрым ростом цен

    Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.Фото: Andras Kralla

    В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

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    Мертсина: значительный рост импорта был обусловлен быстрым ростом цен
    В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
    В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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