Мертсина: значительный рост импорта был обусловлен быстрым ростом цен

В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.