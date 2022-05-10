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Райво Варе

10 мая 2022 в 13:21 Поделиться:









Военный блог Райво Варе: санкции целят в путинские миллионы

Эксперт и предприниматель Райво Варе. Фото: Liis Treimann

Долгожданный шестой пакет санкций ЕС против России обретает очертания, хоть и не без труда. Одновременно новые санкции вводят США и Великобритания, пишет в своем блоге обозреватель Райво Варе.

Во время виртуального саммита G7, в котором участвовал и президент Украины, рядом с ним сидел Джастин Трюдо, премьер-министр одной из стран этой семерки, Канады, в которой проживает многочисленная и влиятельная украинская диаспора. В ходе саммита лидеры "большой семерки" обсуждали, чем бы еще эти ведущие страны демократического мира могли бы помочь Украине в борьбе с путинской агрессивной Россией.