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Андрей Белый

12 мая 2022 в 9:48 Поделиться:









Андрей Белый: немедленный запрет российской нефти невозможен

Фото: Igor Onuchin, Scanpix

Последние недели охарактеризовались бурными дискуссиями вокруг возможного нефтяного эмбарго против России. Подавляющее большинство стран-членов ЕС настроены решительно: раз нефть и нефтепродукты приносят до 60% доходов от экспорта РФ, следует от них отказаться. При этом в Брюсселе прекрасно осознают, что зависимость от российской нефти велика. Какой вариант отказа от нее был бы самым безболезненным для ЕС, рассказывает специалист по нефти и газу, основатель консалтинговой компании Balesene OÜ Андрей Белый.

Россия остается основным поставщиком «черного золота» в ЕС (25-30% всей ежегодно потребляемой союзом нефти), за ней следуют Норвегия, Казахстан и США, но со значительным отрывом. Вероятнее всего, ЕС предпочтет поэтапный отказ от российского сырья, что будет иметь сильный, но все же среднесрочный эффект.