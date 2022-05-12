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    Андрей Белый: немедленный запрет российской нефти невозможен

    Фото: Igor Onuchin, Scanpix

    Последние недели охарактеризовались бурными дискуссиями вокруг возможного нефтяного эмбарго против России. Подавляющее большинство стран-членов ЕС настроены решительно: раз нефть и нефтепродукты приносят до 60% доходов от экспорта РФ, следует от них отказаться. При этом в Брюсселе прекрасно осознают, что зависимость от российской нефти велика. Какой вариант отказа от нее был бы самым безболезненным для ЕС, рассказывает специалист по нефти и газу, основатель консалтинговой компании Balesene OÜ Андрей Белый.

    Россия остается основным поставщиком «черного золота» в ЕС (25-30% всей ежегодно потребляемой союзом нефти), за ней следуют Норвегия, Казахстан и США, но со значительным отрывом. Вероятнее всего, ЕС предпочтет поэтапный отказ от российского сырья, что будет иметь сильный, но все же среднесрочный эффект.

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