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dv.ee

12 июля 2022 в 10:38 Поделиться:









Олег Осиновский: задача нового правительства — провести через парламент профицитный бюджет на 2023

Фото: Liis Treimann

Комментируя формирование новой правительственной коалиции, Олег Осиновский, владелец Skinest Grupp отметил, что основной целью министров должно стать увеличение бюджетных поступлений, а также утверждение профицитного бюджета на 2023 год.

Бизнесмен полагает, что правительству не стоит вводить крупных прямых субсидий. «Нельзя ставить вопрос „чем правительство может помочь бизнесу“. Помогать — вообще не задача правительства. И относится к нему как к дойной корове, как к источнику денег и субсидий — это аморальный подход», . заявил Осиновский в беседе с ДВ.

Он отметил, что правительство сейчас создается на срок в 9 месяцев, а потому главная его задача — принять и провести через парламент сбалансированный бюджет на 2023 год. Предприниматель рассчитывает, что бюджет будет сверстан с профицитом.

«Профицит — это очень важно. Хороших примеров стран, которые живут в долг, я не назову. Надо жить по средствам и накапливать деньги на будущее. Я не призываю сокращать расходы. Бояться нужно не больших расходов, а маленьких доходов. Задача правительства — увеличить поступления в бюджет. Это не обязательно делать за счет роста налогов, но за счет улучшения (налогового) администрирования и роста (налогооблагаемой) базы в том числе роста прибыли и зарплат», — отмечает владелец Skinest Grupp.