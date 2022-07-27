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Передовица ДВ

27 июля 2022 в 6:48 Поделиться:









Новому министру предстоит проверка на непредвзятость

Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.

Издание Delfi напомнило о существовании документа под названием «Добрый обычай общения с лоббистами», который правительство приняло полтора года назад. Это свод правил, который призван регулировать коммуникацию чиновников с различными группами интересов. К лоббистам документ относит адвокатов, консультантов по связям с общественностью, представителей предпринимательских и общественных организаций и т.д.