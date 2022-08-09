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Олеся Лагашина

9 августа 2022 в 13:17 Поделиться:









Дымовая завеса: кому выгодна склока вокруг танка?

Олеся Лагашина с августа присоединилась к команде «Деловых ведомостей». Фото: Личный архив

О том, что к осени цены на самое необходимое, включая электричество, вырастут настолько, что это грозит социальными потрясениями, политики всех без исключения партий заговорили еще несколько месяцев назад. Готовых решений, которые дали бы немедленный результат, ни у кого из них не было. Нарвский танк в качестве альтернативной повестки оказался как нельзя кстати, считает журналист и редактор ДВ Олеся Лагашина.

В далеких и безопасных 2000-х тогдашний министр юстиции Кен-Марти Вахер уже пытался разобраться c этим рудиментом советской эпохи, но времена были другие. Сейчас же, как только танк оказался в поле зрения, о нем уже нельзя было умолчать, он настойчиво требовал решений, создавая необходимый эмоциональный фон.