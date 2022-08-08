Ларченко: перенос танка, вероятно, будет оплачен из бюджета Нарвы
Нарвский памятник «Танк Т-34».Фото: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
Расходы на перенос танка-памятника, скорее всего, придется нести самому городу Нарве, сказал «Деловым ведомостям» глава нарвского округа «Ээсти 200» Денис Ларченко.
Напомним, в понедельник нарвская коалиция озвучила решение перенести памятник «на одну из закрытых городских территорий, изменив его статус с памятника на музейный экспонат». С этим согласилась и оппозиция. Власти предлагают создать специальную комиссию, которая определит, как и куда будет перенесен памятник.
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