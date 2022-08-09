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9 августа 2022 в 9:55 Поделиться:









Эксперт: июль стал хорошим месяцем для фондовых рынков

Экономика получает столь необходимый толчок благодаря лучшим за всю историю условиям на рынке труда, что позволит ужесточить денежно-кредитную политику и бороться с более высокой инфляцией, считает управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе. Фото: Shutterstock

Июль был очень хорошим месяцем для развитых рынков акций, чему способствовали хорошие корпоративные результаты, пишет управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе.

Американский индекс S&P 500 (S&P 500 Total Return EUR Index), состоящий из 500 крупных компаний США, за месяц вырос на 12,28%. По словам Козе, показатели развитых рынков были в целом схожими, с двузначной доходностью, а индекс MSCI World Total Return EUR вырос на 10,67%. «Развивающиеся рынки, с другой стороны, выглядели хуже, но месячная доходность для региона все равно составила 2,28%, – сказал Козе. – Одним из факторов, который помог развитым рынкам превзойти ожидания, были более сильные, чем ожидалось, квартальные корпоративные доходы».

Хотя экономика США сокращается второй квартал подряд, что является одним из основных признаков рецессии, экономисты и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл по-прежнему скептически относятся к тому, что экономика США пойдет на более глубокий спад из-за сильного рынка труда. «Исходя из имеющихся данных и широкой активности, ситуация пока не соответствует сокращению экономики, которое можно считать рецессией, – сказал Козе. – Экономисты сходятся во мнении, что спад может настигнуть нас самое позднее в начале 2023 года, но данные ВВП говорят о том, что экономика уже замедляется".

Несмотря на возможность спада в экономике, политики Федеральной резервной системы повысили базовую процентную ставку еще на 75 базисных пунктов с целью снижения инфляции до желаемого уровня в среднесрочной перспективе. «Экономика получает столь необходимый толчок благодаря лучшим за всю историю условиям на рынке труда, что позволит ужесточить денежно-кредитную политику и бороться с более высокой инфляцией», – сказал Козе.

В то время как США сосредоточены на сдерживании инфляции, Европа, по словам Козе, сталкивается с более серьезными проблемами, чем просто рост инфляции и повышение цен на энергоносители. Текущая политическая неопределенность является результатом бойкота одной из партий правящей коалиции в Италии, отставки премьер-министра Марио Драги и отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о которой он объявил в начале июля после трех лет непрекращающихся скандалов.

Германия также не осталась в стороне от потрясений. Российский газовый гигант «Газпром» закрыл свой главный европейский газопровод, который заканчивается в Германии. Калле Козе объяснил, что в последний месяц компания поставляла потребителям меньше газа, чем те заказывали, ссылаясь на проблемы с турбинами на магистральном трубопроводе. Поставки газа все же были восстановлены, но лишь на 40% мощности, которая в конце июля сократилась до 20%. «Контроль над поставками газа стал инструментом политического шантажа», – сказал Козе.

Хотя европейская политика в настоящее время сталкивается с неожиданными проблемами и повышенной неопределенностью, Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов для борьбы с растущей инфляцией, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года. Кроме того, специалисты подготовили новый инструмент денежно-кредитной политики, который, как ожидается, не позволит рынкам чрезмерно повышать стоимость кредитов в уязвимых экономиках, как это было в 2012 году.