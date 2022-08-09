Мертсина: половина импорта природного газа в июне пришлась на Россию

Оборот ELMO Rent в июле упал на 20%

Оборот ELMO Rent в июле снизился на 20 процентов. По данным компании, это связано с расторжением договора с Eesti Energia, передает

Оборот ELMO Rent в июле снизился на 20 процентов. По данным компании, это связано с расторжением договора с Eesti Energia, передает