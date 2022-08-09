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    Мертсина: половина импорта природного газа в июне пришлась на Россию

    Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.Фото: Liis Treimann

    Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина проанализировал рынок экспорта и импорта Эстонии, отметив, что перспективы экспорта быстро ухудшаются.

    Рост экспорта товаров в денежном выражении в июне продолжился (экспорт товаров эстонского происхождения увеличился на 21% в годовом исчислении и на 27% с учетом реэкспорта), это было обусловлено в основном быстрым ростом экспортных цен. Если исключить рост цен из экспортного оборота, то, по предварительным оценкам, объем экспорта эстонского происхождения в июне снизился.

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