Mнения

Неэме Корв

15 августа 2022 в 11:54 Поделиться:









Юри Ратас: да, мы должны говорить о повышении налогов

Лидер центристов Юри Ратас считает, что изменение налоговой системы неизбежно. Фото: Liis Treimann

Предстоящая предвыборная кампания в Рийгикогу должна сосредоточиться на дебатах о том, какие налоги необходимо поднять и насколько, и если налоговая система, по-разному применяемая к разным секторам экономики, станет сложнее, государству это будет по силам, сказал бывший премьер-министр и спикер Рийгикогу Юри Ратас.

«Мы не можем сохранить нынешнюю налоговую базу. Если мы говорим о росте зарплат, здравоохранении, деятельности по развитию науки, и в целом, чтобы общество было более сплоченным. Да, повышение налогов необходимо», - сказал Ратас в передаче радио Äripäev «Kuum tool». По его словам, нечестно обещать, что все останется по-прежнему, изменения в налоговой системе необходимы. «Из-за повышения подоходного налога для индивидуального лица не останется несделанной ни одна инвестиция, но она не будет сделана, если не будет квалифицированной рабочей силы», - сказал он.

Относительно налогов на имущество Ратас в первую очередь упомянул обложение налогом больших, мощных и дорогих автомобилей. Он не уточнил при этом, что следует считать роскошью. «Если семья унаследовала квартиру и дачу в деревне, это не роскошь», - заметил Ратас.

По его словам, налоговую систему необходимо дифференцировать по секторам. «Разве все банки вернутся в королевство, если им придется больше отдавать обществу?» – риторически спросил Ратас. Он пообещал, что Центристская партия предложит реформу системы подоходного налога для предприятий.

Несмотря на то, что рейтинг Центристской партии, по данным исследования Kantar Emor, составил в июле этого года всего 15%, по мнению Ратаса, центристам по силам получить 23-25 мест в Рийгикогу. По его словам, партия готова после выборов к коалиционным переговорам со всеми политическими силами, включая Партию реформ и EKRE. «Не думаю, что исключать ту или иную партию было бы хорошо для общества. Не политика, а вся жизнь - искусство компромиссов», - заметил он.