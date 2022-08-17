«Выбери меня, выбери мои налоги!» Пожалуйста, не надо!

Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.

Экономический аналитик Пеэтер Таммисту.

На политическом рынке скоро откроется главный «тендер» - тендер на государственную власть, то есть выборы в парламент.