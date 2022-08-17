«Выбери меня, выбери мои налоги!» Пожалуйста, не надо!

В Таллинне откроется новая частная клиника, но ее репутация уже запятнана
В ноябре в Таллинне на Пярнуском шоссе откроет свои двери новая частная клиника. Компания Novel Clinic, которая займет сразу 8 этажей, «выросла» из другого предприятия – 4Kliinik. 4Kliinik когда-то тоже заявляла об амбициозных планах и блестящих перспективах. Но на самом деле эта компания оставила после себя обманутых работников, неоплаченные счета и налоговые долги.
В ноябре в Таллинне на Пярнуском шоссе откроет свои двери новая частная клиника. Компания Novel Clinic, которая займет сразу 8 этажей, «выросла» из другого предприятия – 4Kliinik. 4Kliinik когда-то тоже заявляла об амбициозных планах и блестящих перспективах. Но на самом деле эта компания оставила после себя обманутых работников, неоплаченные счета и налоговые долги.